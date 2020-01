TS – Giroud-Inter, non è finita! Riaperta la trattativa: Conte spinge per averlo

Sedotto, trattato, bloccato, abbandonato e ora di nuovo nei pensieri dell’Inter e di Conte: Olivier Giroud non ha perso le speranze di trasferirsi in Serie A e in queste ultime ore di calciomercato, la dirigenza nerazzurra cercherà di portarlo a Milano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono state superate le frizioni per quanto accaduto nei giorni scorsi, le parti ieri sono tornate a parlarsi per cercare nuovamente di chiudere l’affare. Sull’attaccante francese del Chelsea ora però ci sono anche Lazio, Tottenham e Paris Saint Germain ma l’Inter si è rifatta sotto su spinta di Conte.

La dirigenza dei Blues lascerà partire però Giroud solo in caso di arrivo di un sostituto: Abramovich ha affondato su Mertens, ma il Napoli per il momento ha detto no. Il francese però spinge per lasciare Londra per non perdere l’Europeo.

