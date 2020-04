TS – Il Barcellona apre all’Inter per Arthur. E’ un sacrificio necessario per avere Lautaro

Se il Barcellona si è messo seriamente in testa di andare a privare l’Inter del calciatore in questo momento più forte in prospettiva della rosa nerazzurra, ecco che quantomeno dovrà sottostare alle richieste sia economiche che tecniche che arriveranno da Milano. Dopo una prima fase quasi di spavalderia, adesso il club blaugrana ha capito perfettamente che prelevare Lautaro Martinez sarà un’impresa più complicata del previsto. Pagare 111 milioni risulta ad oggi impossibile per il club di Bartomeu, che inevitabilmente dovrà cedere qualche contropartita pregiata per assecondare le volontà nerazzurre.

Da qui, secondo quanto scritto sulle pagine di Tuttosport, l’apertura del Barcellona alla cessione di Arthur. Il centrocampista brasiliano è il primo nome sulla lista di Marotta e Conte, in orbita nerazzurra sin dal lontano 2017. L’idea sarebbe quella di andare oltre la clausola e valutare complessivamente l’operazione sui 150 milioni di euro totali. Così, al club nerazzurro andrebbero circa 80-90 milioni di euro cash, più il cartellino dell’ex calciatore del Gremio che a quel punto verrebbe valutato sui 60 milioni di euro. I blaugrana, che in mediana avrebbero comunque tante altre alternative a disposizione, sarebbero propensi ad accettare lo scambio con conguaglio pur di arrivare al Toro.

