TS – Il Napoli punta l’ex Vrsaljko: duello con l’Inter per la “freccia” ellenica Tsimikas

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli è sulle tracce del terzino dell’Atletico Madrid, Sime Vrsaljko. Il croato, ex Inter piace da sempre al direttore sportivo Giuntoli, che sembra voler sferrare l’assalto al classe ’92, per sostituire il partente Ghoulam. Il mercato per rinforzare le fasce del club partenopeo, però, potrebbe non fermarsi.

De Laurentiis è pronto a scommettere anche sul greco Kostas Tsimikas dell’Olympiacos, già da gennaio nel mirino del Napoli. Sul calciatore però c’è anche l’Inter, con Ausilio e Marotta che hanno messo il profilo ellenico nella lista degli esterni sinistri papabili per rafforzare la rosa di Antonio Conte. La dirigenza di Viale della Liberazione tornerà a bussare alla porta del Chelsea per due profili che piacciono da tempo: Marcos Alonso e di Emerson Palmieri, entrambi potenziali partenti dal club londinese. Subito dopo c’è Tsimiskas, per il quale potrebbe profilarsi un duello proprio con il club azzurro.

