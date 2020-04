TS – Il punto sulla difesa: piacciono Vertonghen e Kumbulla, si studia anche in casa Eintracht

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato dell’Inter per quanto riguarda la difesa: dopo aver parlato dell’interesse per il giocatore del River Plate Martinez Quarta (leggi qui), spazio anche ad altre possibili operazioni. La retroguardia del futuro sarà composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni, ragion per cui al momento sono da considerare in uscita Godin e D’Ambrosio. Diversa la situazione di Ranocchia, importante nello spogliatoio e con un contratto sino al 2021.

Per affiancare Bastoni con un mancino d’esperienza la dirigenza pensa a Jan Vertonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham, cui è stato proposto un biennale con opzione per il terzo anno. Continuano le discussioni con Kumbulla, ma se dovesse andare in porto l’operazione con gli Spurs il giocatore potrebbe essere lasciato un altro anno in Veneto.

Sul taccuino della dirigenza restano poi anche Armando Izzo del Torino ed Evan N’Dicka dell’Eintracht.



