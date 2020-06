TS – Inter attratta dal terzo millennio: dopo Vagiannidis, altri due colpi in canna

Se l’Inter si ritrova già in casa un cospicuo numero di calciatori nati tra il 1999 e il 2002, come Esposito, Agoumé, Pirola, Persyn e Stankovic, ci sono comunque altri talenti in giro per l’Italia su cui vale davvero la pena scommettere. Il club nerazzurro, che ha già acquistato a parametro zero il 2001 Vagiannidis, ha intenzione di mettere a segno almeno altri due colpi. Parliamo però di cifre nettamente superiori rispetto all’operazione che dalla prossima stagione porterà il terzino greco a Milano e che, per via di una più ampia concorrenza, richiederanno anche tempi sufficientemente lunghi.

In cima all’elenco di Piero Ausilio e Beppe Marotta, ci sono soprattutto Sandro Tonali e Marash Kumbulla, entrambi nati nel 2000. Per il centrocampista l’Inter è uscita allo scoperto ormai da qualche giorno e sembra aver già strappato il sì totale da parte del calciatore. Sul fronte dei rapporti con il Brescia, invece, si sta cercando una formula che possa accontentare entrambe le due parti, sulla falsa riga di quanto fatto lo scorso anno per avere Barella (prestito oneroso, più obbligo di riscatto e tanti bonus), ma cercando stavolta di abbassare il totale complessivo inserendo una contropartita nell’operazione. Cellino parte da una valutazione complessiva di 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda Kumbulla, come ricordato questa mattina da Tuttosport, l’Inter si è mossa parecchio in anticipo con il suo entourage. Lo scorso gennaio, ad esempio, l’Hellas Verona aveva già trovato l’accordo con il Napoli per la cessione, ma fu lo stesso difensore a far saltare tutto per aspettare in estate un’offerta nerazzurra. Sebbene la preferenza interista, il calciatore sta pure considerando l’interesse nei suoi confronti della Lazio di Claudio Lotito. L’Inter, prima di formulare un’offerta ufficiale, dovrà capire cosa accadrà con i propri difensori, visto che le due situazioni più delicate in uscita riguardano Skriniar e Godin.

