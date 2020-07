TS – Inter, Belotti è un nome concreto: per convincere il Torino serviranno almeno 40 milioni

Dopo il lockdown uno dei giocatori apparsi più in forma è sicuramente Andrea Belotti. Nonostante le prestazioni non eccellenti del Torino, l’attaccante azzurro ha dimostrato di essere un giocatore di livello assoluto, tanto da meritarsi l’interesse di top club europei come Inter e Manchester United.

Come riporta Tuttosport i nerazzurri hanno messo nel mirino Belotti con il benestare di Antonio Conte: le caratteristiche si sposano perfettamente con il suo tipo di calcio e la società potrebbe acquistarlo come vice Lukaku. Per convincere Urbano Cairo però ci vorranno almeno 40 milioni di euro: è questa infatti la cifra offerta dalla Fiorentina a gennaio e rifiutata dal Torino. Occhio anche alle squadre estere come lo United, ma la clausola da 100 milioni di euro potrebbe scoraggiare i club stranieri.

