TS – Inter, Conte ha chiesto di non cedere Lautaro Martinez

Non solo Romelu Lukaku, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni: tra gli intoccabili di Antonio Conte c’è anche Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, letteralmente esploso la scorsa stagione in un tandem quasi perfetto con il partner belga, deve tanto al tecnico leccese per la fiducia riposta nei suoi confronti dopo una prima annata in Italia non proprio indimenticabile, anche se in un sistema di gioco completamente diverso ed evidentemente poco adatto alle sue caratteristiche.

Stando a quanto riferito questa mattina nell’edicola di Tuttosport, infatti, Antonio Conte avrebbe chiesto ufficialmente alla dirigenza di non perdere sul mercato Lautaro Martinez, consapevole del nuovo possibile tentativo da parte del Barcellona dopo aver già messo alla porta Luis Suarez. Il club nerazzurro, nonostante la clausola da 111 milioni di euro sia scaduta nelle prime due settimane di luglio, considera il valore dell’argentino comunque ben oltre i 100 milioni a fronte di un’eventuale proposta per il suo cartellino da parte dei catalani.

Va detto che la permanenza di Leo Messi al Barcellona non è sicuramente una buona notizia per l’Inter, considerata la grande stima che il Toro nutre nei confronti della Pulce. Ma, rispetto a qualche mese fa, la polveriera blaugrana ha perso quel fascino che aveva ammaliato i calciatori per diversi anni. E soprattutto appare scontato che, alla fine di quest’ultima stagione, Messi lascerà una volta per tutte il club.

