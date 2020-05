TS – Inter, dopo Mertens anche Cavani e Werner si complicano: le ragioni

E’ proprio vero che le brutte notizie non arrivano mai sole. Per quanto riguarda l’Inter, infatti, dopo aver saputo del rinnovo praticamente fatto di Dries Mertens al Napoli che ha chiuso qualsiasi possibilità ad un futuro nerazzurro per l’attaccante belga, stamattina Tuttosport ha raccontato di altrettanti ostacoli per arrivare agli altri due grandi obiettivi per l’attacco, Edinson Cavani e Timo Werner. Per quanto riguarda l’attaccante tedesco del Lipsia c’è infatti la temuta concorrenza del Liverpool che sembrerebbe essere la primissima scelta del ragazzo in caso di partenza la prossima estate.

Su Cavani, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, pende invece quell’ingaggio da 12 milioni di euro che l’Inter difficilmente potrà accontentare considerata la media salariale nettamente inferiore della propria rosa. Tra l’altro, non vanno sottovalutati due possibili scenari: il primo riguarda lo scatto dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone che sul Matador s’era effettivamente mosso in largo anticipo qualche mese fa; il secondo – una vera beffa eventualmente per i nerazzurri – consisterebbe nel mancato riscatto parigini nei confronti di Mauro Icardi, che tornerebbe a Milano con tutti i problemi del caso, e il rinnovo del contratto per l’uruguagio.

