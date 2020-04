TS – L’Inter perderà Godin: pronti 20 milioni per Kumbulla

Dopo aver costruito una base importante quest’anno con il consolidato trio difesa composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni, l’Inter ha intenzione di muoversi con astuzia per la prossima estate. Per questo motivo, prevedendo la cessione di Diego Godin dopo una prima annata nerazzurra al di sotto delle aspettative di molti tifosi, il club punterà su due profili molto diversi tra loro, ma senz’altro complementari sia dal punti di vista tecnico che anagrafico.

Abbiamo già ampiamente detto di Jan Vertonghen, centrale mancino in scadenza con il Tottenham, nel mirino dell’Inter già da qualche mese. L’altro nome forte, però, sul quale servirà un investimento da almeno 20 milioni di euro, è quello di Marash Kumbulla. Il difensore dell’Hellas Verona è un classe 2000 e si è messo in mostra durante la stagione in corso. Marotta e Ausilio gli hanno messo gli occhi addosso da diversi mesi e, nonostante l’enorme concorrenza, cercheranno di piazzare il colpo di prospettiva.

