TS – Inter, Icardi via a prescindere. Ecco cosa può accadere senza il riscatto del PSG

Dopo aver letto questa mattina del possibile ripensamento dell’Inter nei confronti di Radja Nainggolan e Ivan Perisic qualora non dovessero pervenire delle offerte congrue al loro valore per il riscatto, è stato anche chiarito che lo stesso trattamento non verrà riservato invece a Mauro Icardi. Anzi, secondo le ultime riportate dell’edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurro resta estremamente fiducioso del riscatto a fine stagione da parte del Paris Saint Germain che come da accordi dovrebbe a quel punto versare 70 milioni di euro alla società interista.

Se il club parigino non dovesse invece esercitare il diritto di riscatto per l’argentino, dalle parti di Viale della Liberazione restano comunque molto sicuri di cederlo ad ogni costo. In tal senso, è stato smentito un possibile veto da parte dell’Inter nei confronti della Juventus, per cui anche in caso di ritorno a Milano potrebbero essere direttamente le due società rivali a trattare il passaggio dell’argentino. Senza preclusioni su alcuna destinazione, Icardi rappresenta il passato e non vestirà mai più i colori nerazzurri.

