TS – Inter, il centrocampo riparte da 3 certezze. Vidal ad un passo, poi un grande colpo

Dopo la riconferma di Antonio Conte sulla panchina, l’Inter ha ricominciato a programmare e mettere nel mirino i prossimi obiettivi di mercato. Il reparto che con ogni probabilità verrà più sollecitato dalle manovre del club è il centrocampo, in cui gli esuberi ad oggi ammontano addirittura a sette. L’idea della dirigenza, secondo quanto riferito da Tuttosport, è quella di ripartire innanzitutto dai tre elementi che garantiscono maggiore affidabilità per il futuro e attualmente in rosa: Nicolò Barella, Stefano Sensi e Christian Eriksen.

Una volta arrivato Arturo Vidal, inoltre, sarà indispensabile mettere mano alle uscite. A partire dai primissimi esuberi di rientro dai rispettivi prestiti come Radja Nainggolan e Joao Mario, passando anche per Vecino e Gagliardini. Se Borja Valero lascerà ufficialmente il club per la scadenza del contratto, anche Marcelo Brozovic è diventato un calciatore cedibile a fronte della giusta offerta. Riuscendo a centrare buona parte di queste cessioni, l’Inter si cimenterebbe in un top acquisto in entrata. I nomi son sempre gli stessi: un solo arrivo tra Ndombele, Paredes e Kanté.

