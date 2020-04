TS – Inter, il punto sulle fasce: si riparte da Young e Candreva. Tutti gli altri a rischio addio

Considerando Danilo D’Ambrosio ormai più come terzo centrale di difesa che come esterno a tutta fascia, nonostante in questa stagione Conte lo abbia impiegato in quel ruolo con ottimi risultati, attualmente sono due gli esterni dell’Inter certi di rimanere al centro del progetto nerazzurro anche la prossima estate: Antonio Candreva ed Ashley Young, rispettivamente 33 e 34 anni. Ma non inganni il dato anagrafico, perché la loro voglia basta di dare tutto in campo ed il loro rigore tattico in fase difensiva li ha resi due elementi preziosi nelle scelte di Antonio Conte.

Tutti gli altri, invece, sono a rischio partenza. Il primo indiziato è Kwadwo Asamoah; la sua partenza è più che probabile e l’interesse del Fenerbahce è sempre più stringente. Lazaro, che ha voglia di tornare ed essere protagonista, andrà invece nuovamente messo alla prova prima di prendere una scelta definitiva. Su Moses e Biraghi va invece dedicato un capitolo a parte: entrambi sono in prestito e dovranno dimostrare di essere da Inter qualora il campionato dovesse riprendere. L’esterno in prestito dalla Fiorentina, poi, potrebbe anche essere legato alla cessione a titolo definitivo di Dalbert alla società viola.

