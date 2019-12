TS – Inter-Juventus, è vivo il derby sul mercato: Tonali e Chiesa sempre di moda

Quello di Dejan Kulusevski è solo l’ultimo dei duelli di mercato tra Inter e Juventus, attualmente già in lotta in campionato per l’obiettivo scudetto. Tra i due club sembra esser tornata la rivalità di un tempo, sia in termini di risultati sul campo, che per quanto riguarda la ritrovata forza economica della società nerazzurra come dimostrato dall’ottima campagna acquisti portata a termine nella scorsa estate.

E il processo di ‘italianizzazione’ iniziato proprio nella scorsa sessione, potrebbe proseguire in futuro. Con i bianconeri, infatti, la sfida riguarda due nomi su tutti: Federico Chiesa e Sandro Tonali. Stiamo parlando dei più importanti talenti emergenti del calcio italiano, sui quali è vivo l’interesse sia di club italiani che esteri. L’impressione è che entrambi possano lasciare Fiorentina e Brescia nella prossima estate, per assistere all’ennesima avvincente sfida a distanza tra Inter e Juventus.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!