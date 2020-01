TS – Inter, Juventus, Psg e United su Tonali: Paratici accelera per anticipare il colpo

Sandro Tonali è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra estiva di calciomercato: il centrocampista classe 2000 ha confermato il proprio talento in Serie A dopo aver guidato il Brescia nella passata stagione alla promozione dalla B.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter è sulle tracce del gioiello di Cellino ma la concorrenza è tanta. A partire dalla Juventus con Paratici che è al lavoro per cercare di anticipare il colpo in vista della prossima estate: i contatti con l’entourage del giocatore e con il Brescia sono continui, l’uomo mercato bianconero sta cercando di ottenere un percorso privilegiato per Tonali. In corsa anche Manchester United e Paris Saint Germain.

