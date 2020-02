TS – Inter, Mertens nei piani di Marotta. Kumbulla e Castrovilli per la linea verde

Ribadendo che quello che porta a Leo Messi è un grande sogno che tante squadre stanno coltivando, ma che economicamente non sarà semplice da sostenere per nessuno, tornando con i piedi per terra l’Inter una prima bozza di programmazione per il mercato estivo l’ha già realizzata, dopo una sessione invernale che ha anticipato il vero colpo Eriksen previsto inizialmente a parametro zero per la prossima stagione.

A proposito di calciatori in scadenza, secondo Tuttosport sulla lista di Beppe Marotta non manca di certo il nome di Dries Mertens, in arrivo nel caso in cui Sanchez non dovesse essere riscattato. Ma non solo l’esperienza del belga che in nerazzurro troverebbe l’amico e connazionale Lukaku, ma anche la linea giovane con due calciatori che hanno sorpreso in Serie A grazie al loro talento. Si tratta del centrale dell’Hellas Verona, Marash Kumbulla, e del centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!