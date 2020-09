TS – Inter, ecco i parametri per i prossimi acquisti

Il mercato dell’Inter sarà focalizzato più sull’acquisto di giocatori esperti che di giovani. Ne è la riprova il dietrofront su Tonali, ma anche i nomi presenti sulla lista della dirigenza. Eccezion fatta per Kumbulla (classe 2000), tutti gli altri profili sono di spessore internazionale: Kolarov, Vidal, Kanté, Giroud, Emerson Palmieri e Darmian.

Come riporta Tuttosport, infatti, l’obiettivo dell’Inter è quello di acquistare giocatori dalla comprovata esperienza europea. E i nomi che circolano in orbita nerazzurra rispondono e come a questo importante parametro.

Kolarov, con i suoi 79 timbri europei, è il più esperto. Seguono poi Vidal (78), Giroud (58), Darmian (34), chiude Kanté con 20.

