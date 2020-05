Calciomercato Inter – Triplete di acquisti se parte Lautaro. Con Werner, Zhang vuole anche Cavani e Chiesa

A 10 anni dallo storico Triplete realizzato dall’Inter di Massimo Moratti – impresa mai riuscita a nessun altro club italiano – c’è un’altra Inter, quella di Steven Zhang, in continua crescita nel tentativo di riportare il club al raggiungimento di quelle stesse vette. L’attuale presidente nerazzurro, per riportare i tifosi ad esultare, si accontenterebbe già in questa stagione di alzare almeno un trofeo, tra Coppa Italia ed Europa League, visto che il percorso in campionato è stato chiaramente compromesso con le sconfitte contro Lazio e Juventus.

Per tornare presto a poter sfidare la Juventus ad armi pari ed interrompere l’egemonia bianconera che dura da quasi un decennio, Zhang sta preparando un piano ambizioso per la sua Inter. Come scritto questa mattina sulle pagine di Tuttosport, l’eventuale cessione di Lautaro Martinez al Barcellona dovrà essere trasformata in opportunità di crescita. Per questo motivo, i soldi dell’argentino verranno investiti sul mercato con assoluta consapevolezza.

Calciomercato Inter, le mosse in entrata

A partire dal rimpiazzo del Toro che potrebbe essere individuato nel nome di Timo Werner. Il tedesco ha una clausola da 50 milioni di euro in caso di mancata vittoria del Lipsia della Bundesliga e, a queste cifre, rappresenta forse la pedina più valida sul mercato. L’ingaggio del centravanti tedesco non escluderebbe quello di Edinson Cavani a parametro zero. L’uruguagio è già stato approvato dall’ok di Antonio Conte, ma nel suo caso stipendio e concorrenza dell’Atletico Madrid possono rappresentare una minaccia.

Infine, per chiudere con un made in Italy, sulla lista di Marotta e Ausilio spiccano due italiani: Federico Chiesa e Sandro Tonali. Secondo Tuttosport è proprio l’esterno della Fiorentina ad essere favorito da Antonio Conte, visto che per il centrocampo non è ancora tramontata la preferenza del tecnico leccese per l’approdo a Milano di Arturo Vidal.

