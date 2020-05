TS – Joao Mario torna all’Inter: nuovo prestito in vista?

E’ stato piuttosto chiaro il presidente della Lokomotiv Mosca Anatoly Mescheriakov in una recente intervista in cui ha illustrato i problemi economici del suo club. Con ogni probabilità, nonostante il buon rendimento avuto nel corso della stagione, la società russa non riuscirà suo malgrado a riscattare Joao Mario. Il centrocampista portoghese, pertanto, si sta già rassegnando al rientro ad Appiano Gentile, visto che in Russia sembrava aver trovato la sua dimensione ideale.

All’Inter chiaramente non ci sarà spazio per un’altra chance, per cui sarà necessario torvare una soluzione al più presto. A causa dei 3 milioni di euro di ingaggio percepiti, le cifre per un acquisto hanno già scoraggiato diversi club. Il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2022, così – come confermato da Tuttosport – i nerazzurri stanno seriamente considerando un altro prestito. Il Betis Siviglia, che sembrava interessato, si è immediatamente tirato indietro. Non resta a questo punto che il solo Marsiglia, dopo il timido sondaggio effettuato nei mesi scorsi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!