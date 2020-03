TS – Juventus, sempre più Icardi: Leonardo punta allo scambio con plusvalenza

Il quotidiano Tuttosport, in edicola questa mattina tiene caldissima la pista Mauro Icardi per la Juventus. L’emergenza Coronavirus potrebbe limitare i poteri di spesa per le big europee, ma i bianconeri vogliono provare ad acquistare il centravanti dell’Inter, in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain. Meno acquisti con denaro contante e più scambi. Sembra impossibile rivedere in casa bianconera affari simili a quello di de Ligt dall’Ajax.

Più semplice vedere operazioni come lo scambio Cancelo–Danilo, perfezionato con il Manchester City. I due club parlano da tempo di un affare che preveda plusvalenze e intrecci tra giocatori. Leonardo apprezza diversi bianconeri: da Pjanic a Dybala passando per Douglas Costa e De Sciglio. Ci sono tutti gli ingredienti perché il ds del Psg e Fabio Paratici, in ottimi rapporti, trovino una quadratura in grado di far registrare una plusvalenza a Parigi, nonostante i 70 milioni da versare all’Inter per riscattare Icardi (che potrebbero essere 85 in base a una clausola legata a una successiva cessione in Italia) e una o più di una anche a Torino, permettendo a entrambi di raggiungere i loro obiettivi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!