TS – La Juventus ripiomba su due obiettivi dell’Inter: pronti gli scambi per Emerson e Tonali

Come ripetiamo ormai da settimane, il prossimo mercato potrebbe coronarsi come quello degli scambi per eccellenza. La crisi economica che investirà in diverse misure tutti i club, costringerà gli stessi ad utilizzare nuove strategie per rinnovare le proprie squadre. L’Inter, ad esempio, in questo momento sembra essere presa dall’affare Lautaro Martinez che il Barcellona vuole portare a termine inserendo proprio delle contropartite in favore dei nerazzurri.

La Juventus, stando a quanto scritto da Tuttosport, vorrebbe così approfittarne per anticipare la società interista su due obiettivi condivisi: Emerson Palmieri e Sandro Tonali. In entrambi i casi sta studiando delle operazioni basate sugli scambi: Alex Sandro al Chelsea in cambio dell’italo-brasiliano, e Nicolussi Caviglia più parte cash per Sandro Tonali. Per il terzino sinistro sembra proprio che i fari nerazzurri si siano spenti nelle ultime settimane, mentre per il centrocampista del Brescia la concorrenza dell’Inter rimane ancora molto forte.

