TS – Lautaro al Barcellona? L’Inter strizza l’occhio a Griezmann

Sono molto insistenti le voci del Barcellona su Lautaro Martinez, specialmente dopo l’intervista di pochi giorni fa in cui Messi ha rivelato di gradirlo come futuro compagno di tridente insieme a Luis Suarez in maglia blaugrana. L’Inter, che farà di tutto pur di trattenerlo, sta comunque pensando a delle possibili alternative nel caso in cui fosse inevitabile l’addio del centravanti argentino nel corso della prossima estate. Come raccontato stamattina da Tuttosport, in cambio i blaugrana potrebbero proporre ad esempio Antoine Griezmann.

Al club nerazzurro lo scambio con l’attaccante francese di certo non dispiacerebbe. L’ex Atletico Madrid non sta particolarmente brillando alla sua prima stagione catalana, compici antichi dissapori nei confronti di Leo Messi nelle scorse annate, che sembrano comunque essersi risolte. Il campione del mondo è arrivato la scorsa estate al Camp Nou per 120 milioni. A fine stagione il suo valore a bilancio del Barça sarà di circa 100 milioni, dunque se venisse fatto uno scambio alla pari con Lautaro, anche il club catalano farebbe una plusvalenza con Griezmann.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!