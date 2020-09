TS – Lautaro corre verso il rinnovo. Possibile l’eliminazione della clausola: le cifre del contratto

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, si può affermare con certezza che Lautaro Martinez rimarrà all’Inter e non sarà ceduto al Barcellona. Le motivazioni sono molteplici: innanzitutto le difficoltà economiche causate dalla pandemia, che hanno impedito ai catalani di pagare la clausola da 111 milioni di euro presente nel contratto dell’argentino. C’è poi il fattore Conte, che ha chiesto esplicitamente la permanenza del calciatore per salvaguardare l’intesa di coppia creata lo scorso anno con il compagno di reparto Romelu Lukaku.

Per questo motivo cominceranno a breve i colloqui per il rinnovo del contratto di Lautaro. I discorsi dovrebbero iniziare ad inizio ottobre, subito dopo l’avvio del campionato, che per i nerazzurri partirà il prossimo 26 settembre, e prevederanno un ricco adeguamento congruo al nuovo status del calciatore. L’argentino dovrebbe percepire circa 5 milioni di euro, con la clausola rescissoria che, per evitare insidie di mercato, potrebbe essere eliminata o alzata a 150 milioni.

