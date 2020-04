TS – Lautaro-Messi, botta e risposta tra Inter e Barcellona! Suning sogna il super colpo

Sulle colonne di Tuttosport si ritorna a parlare del futuro di Lionel Messi. Il sei volte Pallone d’Oro potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione dopo il caos scoppiato negli ultimi mesi, tanto che in Argentina i rumors su una sua possibile partenza si fanno sempre più insistenti.

L’Inter è una delle squadre che sarebbe pronta a mettersi in gioco per portarlo in Italia vista la volontà di Suning di far diventare quella nerazzurra una squadra super. L’impressione è che qualcosa sottotraccia si stia muovendo ma il tutto potrebbe essere anche una strategia di risposta alla corte serrata che il Barcellona da mesi sta facendo a Lautaro Martinez.

La clausola da 111 milioni di euro oggi sembrerebbe fuori portata per i catalani dopo l’emergenza coronavirus, la dirigenza blaugrana sta provando a inserire varie contropartite tecniche nell’affare per abbassare il cash. L’Inter in questa fase preferirebbe l’abbassamento dei toni, rinviando ogni discorso di mercato a quando e se la stagione riprenderà.

