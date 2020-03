TS – Lautaro via solo per il Barcellona. Aubameyang in pole tra le alternative

Cercando di gettare acqua sul fuoco, questa mattina Javier Zanetti – in merito al futuro di Lautaro Martinez – ha rassicurato i tifosi dell’Inter sulla permanenza dell’attaccante argentino a Milano. Nel frattempo, però, le voci di mercato si rincorrono senza sosta e la minaccia Barcellona resta sempre lì dietro l’angolo. Secondo Tuttosport, in caso di cessione, il Toro accetterebbe solamente la maglia blaugrana, dopo aver già restituito al mittente la corte di Manchester City e Real Madrid. Lo sponsor di Messi, evidentemente, ha colpito l’attaccante argentino al punto da poter cedere in caso di offerta.

L’Inter, che resta comunque fiduciosa, tra le varie alternative già individuate pensa a Pierre-Emerick Aubameyang come prima opzione. Per caratteristiche l’attaccante gabonese somiglia parecchio a Lautaro Martinez e tatticamente verrebbe accolto con entusiasmo da Antonio Conte. Sullo sfondo restano comunque Timo Werner, Anthony Martial e Gabriel Jesus. Non convince particolarmente, per questioni di integrità fisica, il profilo di Ousmane Dembelé offerto dal Barcellona come eventuale contropartita.

