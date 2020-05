TS – L’Inter ha già rifiutato due offerte per Lautaro: ecco cosa chiede Marotta

Da Barcellona stanno testando giorno dopo giorno le durissime capacità di resistenza dell’Inter. Secondo quanto scritto questa mattina sulle pagine di Tuttosport, prima delle dichiarazioni di Piero Ausilio – in cui il direttore sportivo nerazzurro ha avvertito il Barcellona che Lautaro andrà via solo tramite il pagamento intero della clausola da 111 milioni di euro – la dirigenza interista avrebbe infatti rifiutato ben due offerte provenienti dalla Catalogna, rispettivamente da 50 e 60 milioni di euro più contropartite.

Beppe Marotta ha chiarito più volte che di milioni ne serviranno 90 e che il calciatore da inserire all’interno dell’operazione dovrà essere scelto proprio dall’Inter. Al massimo, il club nerazzurro potrebbe dirsi disposto a scendere ad 80 milioni, ma da Barcellona dovranno mettere sul piatto il cartellino di Junior Firpo, calciatore che più di altri piace ai vertici interisti. In ogni caso, qualora lo stallo tra le due società dovesse continuare, potrebbe essere la volontà di Lautaro Martinez a risultare decisiva, sia in una direzione che in un’altra.

