TS – L’Inter ha un obiettivo chiaro per il mercato: almeno 30 milioni di plusvalenze

La crescita dell’Inter dall’arrivo della famiglia Zhang è stata esponenziale. La società nerazzurra sta tornando – con grande velocità – nell’élite del calcio italiano ed europeo grazie al grande lavoro del presidente Steven e del suo gruppo di lavoro. Ora l’Inter sta tornando un punto di riferimento non solo per i calciatori e per gli addetti ai lavori, ma anche per gli investitori.

Ieri infatti è stato annunciato un maxibond da 300 milioni da parte degli investitori per aumentare anche la liquidità in sede di mercato. Questa attività però – come riporta Tuttosport – comporta degli obblighi nei confronti del club: bisognerà garantire almeno 30 milioni all’anno di plusvalenze. Il quotidiano infatti spiega che l’Inter dovrà avere un buon rating per pagare meno interessi e dovrà restare nei limiti delle promesse fatte agli investitori. Marotta ed Ausilio sono già al lavoro.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<