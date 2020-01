TS – L’Inter incontra gli agenti di Giroud, alte le richieste del Chelsea. Su Gabigol…

Con Matteo Politano in uscita, l’Inter andrà probabilmente a caccia di rinforzi anche nel reparto offensivo, dove potrebbe tornare utile un altro giocatore, oltre al rientrante Sanchez, in grado di sostituire gli infaticabili titolari. Stando a quanto riportato quest’oggi su Tuttosport, nella giornata di ieri gli agenti di Olivier Giroud sono stati nella sede nerazzurra, ma trattare con il Chelsea non è semplice, viste anche le alte richieste fatte per Marcos Alonso.

I Blues chiedono circa 10 milioni, considerati troppi per un giocatore in scadenza in contratto, tuttavia il centravanti spinge per passare a Milano. Meno problemi riguardanti l’ingaggio, che sarebbe di circa 4 milioni di euro.

In uscita dall’Inter anche Gabigol, attualmente al Flamengo: il club brasiliano avrebbe voluto trattenerlo, ma con l’arrivo di Pedro dalla Fiorentina faranno decisamente più fatica ad andare in contro alle richieste nerazzurre. Per questo Marotta guarda in Inghilterra, dove il giocatore ha diversi estimatori.

