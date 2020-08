TS – L’Inter si tira indietro per Izzo: Marotta punta Smalling

L’Inter fa un passo indietro. La dirigenza nerazzurra, riporta Tuttosport, si è defilata dalla corsa per Armando Izzo. Il difensore del Torino non coinciderebbe con l’identikit che l’amministratore delegato sport Giuseppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio hanno in mente.

L’Inter, nella prossima finestra di mercato, è infatti alla ricerca di un difensore con più qualità. Caratteristiche che si addicono perfettamente a Chris Smalling. Il difensore centrale è rientrato al Manchester United dopo il prestito alla Roma, che invece potrebbe tentare l’affondo proprio per Izzo. In Inghilterra, però, Smalling potrebbe essere solo di massaggio. Il club meneghino è infatti pronto ad offrire i 20 milioni richiesti dallo United.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<