TS – L’Inter spera ancora in Dzeko, ma tutto dipende dalla Juventus

Dopo aver sfiorato Edin Dzeko nella passata stagione, l’Inter ha preferito fino a questo momento non tornare sul centravanti bosniaco. Antonio Conte, che da sempre reputa l’attaccante della Roma un calciatore perfettamente idoneo al suo stile di gioco, difficilmente però riuscirebbe a sopportare un eventuale passaggio di uno dei suoi più grandi obiettivi ai diretti rivali della Juventus. Ed è per questo che il club nerazzurro non va ancora escluso nella corsa a Dzeko.

Secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, il mercato dell’Inter potrebbe ancora passare dal bosniaco. Questo dipenderà ovviamente dalla Juventus, che nelle ultime settimane si è chiaramente portata in vantaggio grazie ai contatti continui avuti sia con il calciatore che con la dirigenza giallorossa. Ma, in virtù di un tentativo bianconero nei confronti di Luis Suarez, le speranze nerazzurre potrebbero improvvisamente riaccendersi qualora la pista juventina per Edin Dzeko non andasse in porto.

