TS – Marotta prepara il terreno per il rinnovo di Brozovic: contratto fino al 2023, via la clausola

Ha voglia e fretta di accelerare i tempi l’Inter sulla questione rinnovi. Da Lautaro Martinez, per scongiurare il pericolo Barcellona, a quello di Marcelo Brozovic. Come riportato Sportske Novosti, infatti, diversi top club in Europa avrebbero puntato gli occhi sul profilo del centrocampista croato: Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Liverpool, Barcellona e Real Madrid. Insomma, se più di un club appartenente all’élite del calcio mondiale ha espresso interesse nei suoi confronti, la dirigenza nerazzurra farebbe bene a muoversi il prima possibile.

Difatti, stando a quanto riportato da Tuttosport, Beppe Marotta avrebbe intrapreso i primi contatti con l’entourage per lavorare al nuovo accordo. Innanzitutto, verrà rimpinguato l’ingaggio percepito dal croato che passerà dagli attuali 3,5 milioni di euro a 4,5. In secondo luogo, l’Inter chiederà che venga tolta la clausola da 60 milioni di euro, esercitabile in questo momento solo nei primi 15 giorni di luglio. E, infine, il club nerazzurro blinderà Marcelo Brozovic con un nuovo contratto con scadenza al 2023.

