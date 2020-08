TS – Mercato in stand-by? Fino al termine dell’Europa League. Marotta ha tre colpi in canna

Periodo di tregua doveva essere, e tregua è stata. L’Inter questa sera si giocherà l’accesso alla finale di Europa League ed è tornata in una semifinale europea 10 anni dopo l’ultima volta, quando i nerazzurri di Mourinho vinsero il Triplete. Ecco perché dopo le parole di Antonio Conte che fecero molto rumore, la società ha deciso di rimandare qualunque tipo di discorso sul futuro al termine del percorso europeo, soprattutto per lasciare tranquilla la squadra e per metterla in condizione di lavorare al meglio.

Come riporta Tuttosport infatti, nonostante l’arrivo a Düsseldorf del presidente Zhang con la dirigenza, non c’è stato alcun incontro con Conte: nei pensieri del club c’è solo la partita di questa sera. Anche il mercato dunque è fermo: Beppe Marotta – si legge – in questa settimana ha lavorato sul prolungamento dei prestiti di Biraghi e Dalbert con la Fiorentina ma ha già altri tre colpi in canna. Il primo è sicuramente Sandro Tonali, soprattutto dopo l’accelerata degli ultimi giorni. Il secondo è Marash Kumbulla: l’intesa con il Verona è stata trovata e la concorrenza della Lazio è stata sbaragliata.

Il terzo ed ultimo colpo riguarda la fascia sinistra: il ritorno di Ivan Perisic non è più utopia ma il primo nome sulla lista è comunque quello di Emerson Palmieri. In alternativa si è rifatto sotto il nome di Filip Kostic.

