TS – Messi “chiama” Vidal? Il Barcellona può tornare alla carica per Lautaro

La decisione di Lionel Messi e dunque la sua permanenza al Barcellona potrà avere degli effetti anche in casa Inter, e non solo per il “sogno” di mercato terminato. Tra il club blaugrana ed i nerazzurri ci sono continui intrecci di mercato, a partire da Arturo Vidal ed arrivando a Lautaro Martinez.

Il centrocampista cileno – che sta trattando la rescissione del contratto – potrebbe alla fine anche restare a Barcellona. Come riporta Tuttosport infatti Messi può decidere di opporsi alla sua partenza, anche se la sensazione è che alla fine Vidal riuscirà finalmente a riabbracciare Conte, che lo aspetta ad Appiano Gentile già lunedì (opzione però difficile).

Discorso diverso invece per il Toro. Lautaro è da molto tempo un obiettivo del Barcellona ma negli ultimi mesi c’è stato uno stand-by nella trattativa. La stima di Messi nei suoi confronti non è un segreto e dunque i blaugrana possono tornare alla carica. L’Inter però è stata chiara ed anche Conte ha mandato un messaggio chiaro: Lautaro non si tocca.

