TS – Messi e Griezmann i sogni, Arthur il preferito. Da Umtiti a Dembelé: tutti i possibili nomi dell’affare Lautaro

Anche Tuttosport stamani sulle proprie colonne dedica ambio spazio alla telenovela Lautaro Martinez. Come per La Gazzetta dello Sport, il quotidiano torinese ribadisce la ferrea volontà dell’Inter di non volersi privare del suo numero 10: se l’argentino lascerà Milano è perché lo stesso giocatore ha forzato la mano per andare via.

Marotta è disposto a riconoscere un importante adeguamento di contratto a patto che venga anche eliminata la clausola rescissoria di 111 milioni di euro che potrà essere attiva in estate solo che i campionati non vorranno portati al termine. In caso contrario non sarà esercitabile.

In quel caso si dovrà trattare con il Barcellona, la dirigenza nerazzurra valuta Martinez fra i 130 e 150 milioni ma Marotta si accontenterebbe anche di una cifra tra i 70 e 80 con eventuali contropartite. Il giocatore preferito, oltre ai sogni Messi e Griezmann, di casa blaugrana è Arthur. Piacciono Todibo, Emerson, Junior Firpo e Alena ma il Barcellona sarebbe disposto ad offrire anche Umtiti, Semedò e Dembelé.

Discorso a parte per Vidal che l’Inter cercherà di riportare in Italia in una trattativa a parte, visto che c’è il rischio che il Barcellona sopravaluti il suo cartellino.

