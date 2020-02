TS – Musso e Radu si giocano la porta dell’Inter: ipotesi Padelli terzo portiere

Con l’infortunio di Samir Handanovic, ormai sulla via del recupero, è tornato al centro del dibattito il tema su chi sarà il portiere del futuro che difenderà i pali nerazzurri una volta che lo sloveno avrà lasciato il calcio. Prossimo ai 36 anni, il capitano dell’Inter ha bisogno di un giovane prospetto da far crescere almeno per la prossima stagione, prima di lasciargli gradualmente la propria eredità in porta a cominciare dalla stagione 2021/22.

Nel casting, i favoriti in questo momento sembrano essere in due: Radu e Musso. Il primo, come ricordato da Tuttosport, è già di proprietà dell’Inter e a fine stagione farà rientro dal prestito al Parma. L’argentino, che sta confermando il proprio talento all’Udinese, piace parecchio ormai da mesi al club nerazzurro. Entrambi verranno comunque monitorati da vicino prima di prendere una decisone definitiva già per il prossimo anno. Con l’addio quasi certo di Berni a fine stagione, Padelli potrebbe infine rimanere come terzo portiere.

