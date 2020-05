TS – Nainggolan più 40 milioni per Chiesa: l’Inter esce allo scoperto

Vuole fare sul serio l’Inter nei confronti di Federico Chiesa e affondare il colpo per la prossima estate. Il talento della Fiorentina è conteso alla Juventus e il club nerazzurro è pienamente consapevole di dover approfittare dei buoni rapporti con la società viola per battere sul tempo e beffare i rivali bianconeri. Dinnanzi alla richiesta di Rocco Commisso sui 60-70 milioni di euro per la sua cessione, il club di Zhang ha una carta molto importante da mettere sul piatto: Radja Nainggolan.

Il centrocampista belga era stato vicinissimo ai viola la scorsa estate, salvo poi preferire la corte del suo vecchio Cagliari. Le cifre per un eventuale riscatto e soprattutto l’ingaggio da 4,5 milioni percepito dal centrocampista belga, rendono impraticabile per la società sarda un acquisto a titolo definitivo, come più volte ripetuto dal presidente Tommaso Giulini. L’Inter, che avrebbe comunque necessità di trovare una nuova alternativa per Nainggolan, potrebbe così approfittare del vecchio flirt con la Fiorentina.

Come confermato da Tuttosport, l’interesse palesato ormai da tempo dai nerazzurri per Chiesa potrebbe incrociarsi con quello che la piazza fiorentina non ha mai negato per Nainggolan. Ecco quindi che 30-40 milioni di euro più il cartellino dell’ex centrocampista della Roma potrebbero bastare per convincere Rocco Commisso a privarsi dell’esterno viola. Nei piani di Antonio Conte, che stravede per il ragazzo, c’è già l’idea di schierarlo a tutta fascia nel suo 3-5-2, riservandosi all’occorrenza la possibilità di impiegarlo anche come seconda punta in attacco.

