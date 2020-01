TS – No a Giroud, l’Inter accoglie il classe 2001 Satriano: sarà valutato da Conte

Nessun grande nome in attacco in questi ultimi giorni di mercato, ma l’Inter oggi accoglierà il classe 2001 Martin Satriano in arrivo dal Nacional Montevideo. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra ha chiuso un’operazione in prospettiva battendo la concorrenza del Cagliari: il giovanissimo centravanti verrà aggregato alla Primavera con la possibilità di essere valutato in allenamento ad Appiano da Conte.

Giroud non arriverà visto che tra cartellino, ingaggio e commissioni, sarebbe costato circa 23-24 milioni. Un po’ troppo per un giocatore sulla soglia dei 34 anni. Rimangono così Sanchez ed Esposito alle spalle dei titolari Lukaku e Martinez, con la possibilità in alcune gare di giocare con il doppio trequartista (Eriksen e Sensi) alle spalle di un’unica punta.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!