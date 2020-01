TS – Non solo Politano, il Milan anche su Vecino e Gagliardini: Kessie la chiave dell’affare. Maxi scambio in vista?

Il mercato in entrata dell’Inter dipende soprattutto da quello in uscita: la dirigenza nerazzurra è al lavoro per cercare di monetizzare dalle partenze di alcuni giocatori e raccogliere un importante tesoretto da reinvestire sul mercato.

Nelle ultime ore anche il nome di Matias Vecino viene accostato con una certa importanza al mercato in uscita dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista uruguaiano potrebbe essere offerto al Tottenham nell’affare Eriksen ma nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto anche il Milan. La dirigenza rossonera sarebbe infatti interessata all’ex Fiorentina e anche a Gagliardini, oltre che a Politano. Nei prossimi giorni Marotta e Ausilio incontreranno Boban, Maldini e Massara: possibile che si parli di uno scambio Politano-Kessie o Vecino-Kessie. L’ivoriano rappresenta il piano B di Vidal e non escluderebbe l’arrivo ad Appiano di Eriksen.

