TS – Pronto l’affondo per Tonali: l’Inter pesca dalla Primavera per convincere il Brescia

E’ l’obiettivo a centrocampo del mercato estivo dell’Inter: Sandro Tonali è diventato una priorità per la società soprattutto dopo aver sorpassato la concorrenza della Juventus. Ora – per portare a casa il talento classe 2000 – bisognerà convincere il Brescia del presidente Cellino che valuta il giocatore circa 50 milioni di euro.

Dopo aver avuto l’ok da Antonio Conte, Beppe Marotta è al lavoro per studiare la soluzione migliore per accontentare il club lombardo. Come riporta Tuttosport l’Inter pensa a mettere sul piatto alcune contropartite che potranno far scendere il prezzo del cartellino e si pescherà – si legge – soprattutto dalla Primavera.

Il vivaio nerazzurro è sempre stato oggetto di grandi manovre di mercato, il club ha dimostrato più volte di voler investire nel settore giovanile ed anche questa volta i piccoli talenti saranno i protagonisti del mercato. Se la valutazione di Andrea Pinamonti è ritenuta troppo alta (circa 20 milioni), i profili di Di Gregorio, Gravillon, Emmers, Ntube, Gianelli, Fonseca e Vergani potranno invece essere presi in considerazione.



