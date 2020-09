TS – Il PSG punta Skriniar come nuovo Thiago Silva. L’Inter chiede 50 milioni!

Sono davvero pochi i calciatori incedibili sul mercato nella rosa dell’Inter e tra questi, con ogni probabilità, non c’è soprattutto Milan Skriniar. Il difensore slovacco, reduce da un campionato negativo per via del mancato completo adattamento al sistema difensivo con tre centrali apportato da Antonio Conte, potrebbe partire nelle prossime settimane. Dopo vari accostamenti a top club della Premier League, l’unica società che pare essersi mossa concretamente è il Paris Saint Germain.

Dopo la prima fuga di notizie sul club parigino arrivata nella giornata di ieri, questa mattina anche Tuttosport ha confermato che il ds Leonardo avrebbe individuato in Skriniar il futuro erede per la difesa dopo l’addio di Thiago Silva, ufficializzato a parametro zero da pochi giorni dal Chelsea. L’Inter, per la cessione dell’ex Sampdoria, chiede ben 50 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra pagata dai francesi per il riscatto di Mauro Icardi qualche mese fa. I rapporti tra i due club sono ottimi, non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci nuovi importanti sviluppi.

