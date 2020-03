TS – Rivoluzione difesa, la strategia dell’Inter: via Godin, dentro Kumbulla. Occasione Vertonghen

N’Dicka ma non solo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra valuta altri profili per la difesa: Godin sembra intenzionato a lasciare l’Inter dopo un solo anno, il suo posto potrebbe essere colmato da Marash Kumbulla, classe 2000 che sta incantando con la maglia dell’Hellas Verona.

La trattativa è partita già da gennaio, Marotta potrebbe mettere sul piatto Salcedo e Dimarco per convincere la dirigenza gialloblu che chiede almeno 25 milioni di euro: gli ottimi rapporti di club possono facilitare l’affare e portare alla fumata bianca in estate

Giovani nel mirino ma anche profili internazionali di grande caratura. Come Jan Vertonghen, difensore belga in scadenza di contratto con il Tottenham: Marotta negli ultimi anni ha dimostrato di avere un particolare feeling con i parametro zero, il centrale degli Spurs gode anche della benedizione del connazionale e amico Lukaku.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!