TS – Sanchez, il futuro è segnato. L’Inter ha deciso: tornerà al Manchester United

Il futuro di Alexis Sanchez sembra essere scritto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante cileno tornerà a fine stagione al Manchester United: l’avventura del cileno all’Inter non è andata nel migliore dei modi, anche a causa di un brutto infortunio che ha contraddistinto la sua stagione.

Da quando è tornato in campo, Sanchez ha faticato a trovare brillantezza, ha avuto un lampo nel derby e buoni spunti contro la sua ex Udinese e Ludogorets ma troppo poco per convincere l’Inter a puntare su di lui. Pesa inoltre il super ingaggio da 12 milioni di euro percepito da Sanchez che risulterebbe comunque un ostacolo importante da fronteggiare qualora Marotta dovesse provare a chiedere un rinnovo del prestito.

