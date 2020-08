TS – Skriniar, l’Inter ha deciso: sarà ceduto per finanziare il mercato. Al suo posto in arrivo…

La stagione di Milan Skriniar non è terminata nella maniera che tutti noi avevamo pensato. Dopo due anni da assoluto leader della difesa dell’Inter, infatti, con l’arrivo di Antonio Conte e Diego Godin si pensava di poter tornare a vedere lo stesso Skriniar, o se possibile ancor più rinforzato dall’organizzazione tattica del mister e dalla leadership dell’uruguaiano. La verità, però, è che fin dalle prime partite le difficoltà nel giocare nella difesa a tre si sono palesate in maniera evidente, tanto che ora, nella parte finale della stagione, lo hanno costretto a perdere definitivamente il posto da titolare.

Al suo posto infatti è salito in cattedra proprio Godin, che ha preso in mano la retroguardia interista andando a ricreare, insieme a de Vrij e Bastoni, un bunker di livello clamoroso. Ed ora, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, questo scenario influenzerà anche il mercato. Stando a quanto riporta il quotidiano torinese, in questo senso, l’Inter avrebbe addirittura già deciso di cedere lo slovacco, che verrebbe sostituito da Marash Kumbulla e finanzierebbe il mercato con i soldi derivati dalla sua cessione. Con questi ultimi, infatti, verrebbe acquistato anche un esterno sinistro di primo livello.

