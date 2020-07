TS – Tonali ad un passo dall’Inter! Cellino ha fretta di chiudere, Marotta attendista per una ragione

Con l’avvento delle ultime giornate di campionato, si inizia ad entrare nel vivo anche del calciomercato. L’Inter, insieme alla Juventus, è stata fino a questo momento una delle società più attive, come dimostra l’acquisto lampo di un talento indiscusso e parecchio conteso in Europa come Achraf Hakimi. Dopo aver ingaggiato l’esterno classe 1998, la dirigenza nerazzurra ha intenzione di continuare su questa linea giovane, bloccando Sandro Tonali dal Brescia dopo aver già raggiunto da diverso tempo l’accordo con il ragazzo.

Questa mattina, nell’edicola di Tuttosport, il trasferimento viene dato praticamente ad un passo, ma i nerazzurri dovranno formulare una nuova offerta che si avvicini ai 50 milioni di euro chiesti dal presidente Cellino. Il numero uno bresciano ha fretta di chiudere e starebbe cavalcando le voci su un timido interesse del Milan per mettere pressione all’Inter e chiudere al più presto la pratica. Marotta, che non ha intenzione di partecipare ad alcuna asta, ha invece un piano diverso.

L’amministratore delegato interista sa bene che più tempo passa e più cresce la possibilità che un altro club possa piombare sul Tonali e beffare i nerazzurri. L’obiettivo dell’Inter consiste infatti nell’attendere ancora qualche settimana, giusto il tempo dell’eventuale retrocessione del Brescia in Serie B, per ridiscutere i termini del trasferimento. A quel punto Cellino avrebbe una forza economica minore, nonostante la scadenza del contratto del ragazzo sia fissata al giugno 2022.

