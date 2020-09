TS – Tutto su Kanté, Marotta studia il piano per il francese

Lo scorso mercato l’obiettivo numero uno era Romelu Lukaku, ora è N’Golo Kanté. Il centrocampista francese del Chelsea è il sogno proibito di Antonio Conte, di Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e del tutto mondo nerazzurro.

Un sogno che però potrebbe tramutarsi in realtà, riporta Tuttosport. L’ad Marotta starebbe infatti mettendo a punto un piano per vestire di nerazzurro il transalpino. Il Chelsea è stato chiaro: si parte da 80 milioni, no a prestiti . Per soddisfare le richieste del club londinese Marotta ha studiano un piano: rinunciare a Tonali e nel frattempo sta cercando di piazzare Brozovic, che potrebbe rientrare in questo affare e che interessa anche al Bayern Monaco.

Tutto però dipende dal Bayern Monaco. I tedeschi sono interessati al croato, ma prima devono vendere a loro volta Javi Martinez e Thiago Alcantara. Una volta fatto, l’acquisto di Kanté (e Vidal) non sarebbe più impossibile.

