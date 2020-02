TS – Vidal? Non solo: l’Inter ha altri due obiettivi in casa Barcellona

Ormai da mesi l’asse di mercato che lega Barcellona e Milano sponda Inter è rovente e le temperature con l’avvicinarsi dell’estate sono destinate ad aumentare ancora di più. A prescindere dal discorso Lautaro Martinez, grande sogno dei blaugrana per ringiovanire l’attacco, anche la dirigenza nerazzurra sta monitorando diversi profili in casa blaugrana. A partire da Arturo Vidal, blindato a gennaio ma che stenta a decollare con Quique Setién in panchina e può tornare un nome buono a giugno.

Secondo quanto riferisce Tuttosport infatti gli uomini mercato interisti stanno lavorando su diversi profili giovani e tra gli osservati speciali ci sarebbero il difensore Jean-Clair Todibo ed il centrocampista Carles Alena, entrambi attualmente ceduti dal Barcellona in prestito rispettivamente a Schalke 04 e Betis.

