Tutti vogliono Vertonghen: in corsa anche Atletico Madrid e Wolverhampton

I piani di mercato dell’Inter potrebbero essere ostacolati da diverse società. Uno degli obiettivi di mercato dichiarati è Jan Vertonghen. Sul difensore belga, in uscita dal Tottenham, c’è da tempo anche la Roma, riporta La Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso sta infatti cercando di trattenere con tutte le forze possibili Chris Smalling, ma il Manchester United, proprietario del cartellino, lo rivuole alla propria corte.

Ecco allora che a Trigoria stanno pensando proprio al roccioso difensore come piano di riserva. In Italia, però, il 33enne fa gola anche alla Fiorentina, inseritasi nella corsa. Ci sono però anche due pretendenti, dalla Spagna e in Inghilterra. La prima pista porta all’Atletico Madrid, mentre la seconda porta al Wolverhampton. A riportarlo è Il Messaggero.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<