Tuttosport sull’affare Inter-Hakimi: “Nessuna recompra nell’accordo. Stasera la firma a Milano”

Il primo colpo di mercato destinato ad infiammare l’estate di tutti gli interisti ha il nome di Achraf Hakimi. Un acquisto a sorpresa rivelato solo da pochissimi giorni, ma sul quale il ds Piero Ausilio stava lavorando già dallo scorso marzo. L’accelerata a partire dalla giornata di venerdì sui dettagli con il Real Madrid è stata decisiva e già nella serata odierna è atteso l’arrivo del calciatore a Milano per la firma sul contratto quinquennale prima delle visite mediche che presumibilmente svolgerà domani.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, l’Inter ha ottenuto anche che nell’accordo con il Madrid non venisse inserita alcuna opzione per la recompra futura del calciatore. Il Corriere dello Sport questa mattina aveva invece parlato di una ‘recompra soft’, intesa più come un diritto di prelazione in caso di futura cessione. In ogni caso, vista la necessità del Real di mettere a segno una plusvalenza nell’esercizio finanziario in corso, l’ufficialità del trasferimento di Hakimi dovrebbe arrivare entro il 30 giugno.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!