Tuttosport rivela: “Tentativo del Napoli per Giroud, Llorente torna al Tottenham. Ma l’Inter…”

Detto di Olivier Giroud promesso sposto dell’Inter, in attesa solamente della cessione di Matteo Politano per poter affondare il colpo e regalare ad Antonio Conte il vice Lukaku, questa mattina Tuttosport ha rilanciato un retroscena che riguarda proprio il centravanti francese. Il Napoli avrebbe infatti tentato di inserirsi per l’attaccante del Chelsea, operando una sorta di mini rivoluzione nel reparto offensivo.

Nella mente del presidente Aurelio De Laurentiis ci sono la possibilità di spedire Fernando Llorente in prestito al Tottenham, club da cui si era liberato in estate a parametro zero. L’Inter, però, ha già la parola di Giroud, che più volte ha ribadito di considerare il club nerazzurro prioritario rispetto alle altre possibili soluzioni di mercato.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!