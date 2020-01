Tuttosport rivela: “Mezza Serie A su Politano!” Staffetta tra Giroud e Llorente per un posto

Sebbene la doppietta di ieri nell’amichevole ad Appiano Gentile contro il Seregno, l’avventura di Matteo Politano all’Inter sembra essere giunta al capolinea. Tra questa sessione e quella della prossima estate, l’esterno romano dovrebbe lasciare la maglia nerazzurra a fronte delle tante richieste provenienti dalla Serie A. L’ex Sassuolo mal si sposa con il 3-5-2 di Antonio Conte e nei primi mesi del tecnico leccese è stato addirittura scavalcato anche dal giovane Sebastiano Esposito nelle gerarchie.

Come riferito da Tuttosport nell’edicola di questa mattina, qualora dovesse partire già in questo gennaio, Politano verrebbe immediatamente rimpiazzato con un attaccante dalle caratteristiche totalmente opposte. Conte, infatti, sta cercando più un vice Lukaku. Identikit rispecchiato da due profili seguiti dall’Inter ormai da mesi: Olivier Giroud, per il quale il Chelsea non ha ancora chiuso la porta, e Fernando Llorente già ai margini del Napoli.

