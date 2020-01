Tuttosport sicuro: “Il mercato dell’Inter non finisce qui”. La cessione di Vecino apre nuove scenari

Mercato finito con gli arrivi a Milano di Erisken e Giroud? Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra potrebbe pensare ad un altro colpo di entrata qualora Vecino lasci l’Inter durante questa finestra invernale di calciomercato.

Tra il centrocampista uruguaiano e Conte qualcosa sembrerebbe essersi rotto, l’ex Fiorentina potrebbe così cambiare aria anche se al momento non sono arrivate offerte concrete sulla scrivania della dirigenza nerazzurra. L’Inter vuole monetizzare dalla sua cessione, qualora Vecino lasci Milano Marotta e Ausilio andranno a caccia di un sostituto: impossibile arrivare a Vidal, Allan e Kessie, De Paul è caro, mentre al momento non risulta esserci un ritorno di fiamma per Matic.

